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общество

Массовая драка мигрантов в Новосибирске попала на видео

Фото Массовая драка мигрантов в Новосибирске попала на видео
Фото Массовая драка мигрантов в Новосибирске попала на видео

Фото vk.com / hilokskaya_street

Массовая драка между гостями из ближнего зарубежья в Хилокском жилмассиве Новосибирска попала на видео.

Жительница Новосибирска сняла на камеру телефона разборку мигрантов на улице Хилокской. Видео появилось в социальных сетях 11 августа.

Инцидент произошел на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска. Мигранты устроили массовую потасовку из-за 16-летней девушки, которой один из выпивших гостей из ближнего зарубежья предложил заняться оральным сексом, а после отказа ударил несовершеннолетнюю в висок. За девушку заступился ее дядя, которого начали избивать толпой. Происшествие попало на видео.

Драку на камеру смартфона сняла одна из местных жительниц. По словам женщины, массовые потасовки среди мигрантов в районе Хилокского рынка для жителей одноименного жилмассива уже стали обыденностью. Условия, в которых они живут, местные называют по-настоящему адскими. Помимо драк и поножовщин, которые устраивают мигранты, новосибирцы недовольны свалками во дворах и антисанитарией.

Как рассказала свидетельница происшествия, прохожие вызвали полицию, однако сотрудники МВД прибыли на место происшествия только через 40 минут. К этому моменту все участники массовой драки уже покинули место потасовки.

Ранее «Сиб.фм» писал, что цыгане толпой избили 10-летнего ребенка у ГПНТБ в Новосибирске. По словам матери пострадавшего мальчика, полиция на вызов не приехала. В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что на место происшествия прибыл первый освободившийся экипаж ППС.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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