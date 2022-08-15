Новосибирский вирусолог Поздняков назвал главные осложнения нового коронавируса

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Вирусолог Андрей Поздняков из Новосибирска рассказал, когда ожидается пик заболеваемости новым штаммом коронавируса.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об особенностях осенней волны коронавируса: какие у него осложнения, в каком случае полагается госпитализация и когда ожидается пик заболеваемости. Всё это сообщается в пресс-релизе компании Invitro.

Эффективность старых вакцин

Уже сейчас можно говорить, что вакцины, которые были созданы в 2020 году, действуют на новые штаммы только частично: антитела, вырабатываемые после вакцинации, не в полной мере защищают от заболевания, но не дают развиться осложнениям. К тому же, сам Омикрон проходит более легко, чем изначальный штамм, появившийся в 2020 году.

Пик осенней волны коронавируса

Взрывной пик заболеваемости ожидается в конце августа и начале сентября, после чего ожидается резкое падение. Андрей Поздняков объясняет, что после волны заболеваемости иммунная прослойка населения увеличится, и распространение вируса замедлится.

Особенность осенней волны — в осложнениях

Как сообщает вирусолог, массовой госпитализации уже не будет. Даже в начале 2022 года мы наблюдали сотни тысяч заражений в сутки, и при этом значительно меньшее число госпитализированных больных.

Впрочем, даже легкое течение вируса может вызвать осложнения через пару месяцев после выздоровления. Соответственно, уже в конце сентября можно ожидать других госпитализаций: с сосудистыми осложнениями, с эндокринологическими патологиями и так далее.

Такие госпитализации будут ожидать не инфекционные отделения, а профильные. Это распределит нагрузку врачей.

Показанием к госпитализации могут служить падение сатурации, лихорадка, поражения легких, сосудистого русла, пожилой возраст, отсутствие иммунизации и др.

Почему срок самоизоляции снизился с 2 недель до одной

За 3 года вирусологи лучше изучили коронавирус в целом и штамм Омикрон в 2022 году в частности. Сроки изоляции скорректировали, так как стало понятно, что ранее иммунизированный человек, заразившийся Омикроном или его субштаммами, быстро проходит инфекционный процесс и через неделю клинически выздоравливает.

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Напомним, ранее стало известно, что один из симптомов нового штамма Дельтакрон — диарея. Опасность новой мутации не определена, а число заболевших в России — менее 100 человек на момент публикации. Однако, предостережением является то, что исходная «дельта» имеет тяжелое течение заболевания и поражает легкие.



Напомним, на территории РФ продолжает распространяться новый подвариант штамма Омикрон, именуемый «Кентавр». Согласно данным Роспотребнадзора, в конце июля было выявлено лишь семь случаев заражения новым штаммом, но учёные уверены, что данный вариант вируса уже получил более широкое распространение.