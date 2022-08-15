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Новосибирский вирусолог Поздняков назвал главные осложнения нового коронавируса

Фото Новосибирский вирусолог Поздняков назвал главные осложнения нового коронавируса
Фото Новосибирский вирусолог Поздняков назвал главные осложнения нового коронавируса

Фото Сиб.фм

Вирусолог Андрей Поздняков из Новосибирска рассказал, когда ожидается пик заболеваемости новым штаммом коронавируса.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об особенностях осенней волны коронавируса: какие у него осложнения, в каком случае полагается госпитализация и когда ожидается пик заболеваемости. Всё это сообщается в пресс-релизе компании Invitro.

Эффективность старых вакцин

Уже сейчас можно говорить, что вакцины, которые были созданы в 2020 году, действуют на новые штаммы только частично: антитела, вырабатываемые после вакцинации, не в полной мере защищают от заболевания, но не дают развиться осложнениям. К тому же, сам Омикрон проходит более легко, чем изначальный штамм, появившийся в 2020 году.

Пик осенней волны коронавируса

Взрывной пик заболеваемости ожидается в конце августа и начале сентября, после чего ожидается резкое падение. Андрей Поздняков объясняет, что после волны заболеваемости иммунная прослойка населения увеличится, и распространение вируса замедлится.

Особенность осенней волны — в осложнениях

Как сообщает вирусолог, массовой госпитализации уже не будет. Даже в начале 2022 года мы наблюдали сотни тысяч заражений в сутки, и при этом значительно меньшее число госпитализированных больных.

Впрочем, даже легкое течение вируса может вызвать осложнения через пару месяцев после выздоровления. Соответственно, уже в конце сентября можно ожидать других госпитализаций: с сосудистыми осложнениями, с эндокринологическими патологиями и так далее.

Такие госпитализации будут ожидать не инфекционные отделения, а профильные. Это распределит нагрузку врачей.

Показанием к госпитализации могут служить падение сатурации, лихорадка, поражения легких, сосудистого русла, пожилой возраст, отсутствие иммунизации и др.

Почему срок самоизоляции снизился с 2 недель до одной

За 3 года вирусологи лучше изучили коронавирус в целом и штамм Омикрон в 2022 году в частности. Сроки изоляции скорректировали, так как стало понятно, что ранее иммунизированный человек, заразившийся Омикроном или его субштаммами, быстро проходит инфекционный процесс и через неделю клинически выздоравливает.

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Напомним, ранее стало известно, что один из симптомов нового штамма Дельтакрон — диарея. Опасность новой мутации не определена, а число заболевших в России — менее 100 человек на момент публикации. Однако, предостережением является то, что исходная «дельта» имеет тяжелое течение заболевания и поражает легкие.

Напомним, на территории РФ продолжает распространяться новый подвариант штамма Омикрон, именуемый «Кентавр». Согласно данным Роспотребнадзора, в конце июля было выявлено лишь семь случаев заражения новым штаммом, но учёные уверены, что данный вариант вируса уже получил более широкое распространение.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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