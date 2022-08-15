Прокуратура проверит навязывание школьной формы по завышенным ценам в школах Новосибирска

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Жители Новосибирска пожаловались, что в образовательных организациях их вынуждают покупать определенную школьную форму по завышенным ценам.

Прокуратура Новосибирской области проверит руководство школ, в которых родителям учеников навязывают школьную форму определенных производителей по завышенным ценам, на соблюдение закона об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии 1 сентября жители Новосибирска пожаловались на то, что их заставляют покупать определенную школьную форму. Родители школьников рассказали в соцсетях и СМИ, что сотрудники образовательных организаций буквально навязывают им покупку формы определенных производителей. При этом стоит эта школьная форма на порядок выше, чем аналогичная форма других брендов.

Возможное нарушение прав граждан стало основанием для прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства проверят действия руководства образовательных организаций на предмет исполнения федерального законодательства об образовании. После проверки прокуратура Новосибирской области примет меры прокурорского реагирования.

Ранее «Сиб.фм» писал, что жители Новосибирской области вовсю начали подготовку детей к школе. К 15 августа 22 тысячи заявлений о записи в школу подали родители в Новосибирске, в городе работает уже две школьных ярмарки.