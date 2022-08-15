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В новосибирском Минприроды объяснили активность медведей летом 2022 года

Фото В новосибирском Минприроды объяснили активность медведей летом 2022 года
Фото В новосибирском Минприроды объяснили активность медведей летом 2022 года

Коллаж Сиб.фм: Фото минприроды НСО и с сайта Ohotniki.ru

Жители Новосибирской области всё чаще сообщают о появлении медведей. В последний раз косолапый даже разодрал корову. Почему так происходит, разбирался корреспондент Сиб.фм.

В августе 2022 года в Северном районе Новосибирской области произошёл резонансный случай: медведь напал на стадо коров и разодрал одну из них. Как выяснилось, стадо крупного рогатого скота гуляло само по себе, без пастуха. Это и стало для косолапого поводом совершить разбой. Почему в 2022 году медведи стали чаще попадать в информационные сводки? Оказывается, во многом виноват сам человек.

Первые следы

Медведи дали о себе знать новосибирцам ещё весной этого года: тогда их начали замечать около СНТ, но агрессии косолапые не проявляли. Однако к середине лета медвежий интерес только разрастался – они смело стали подходить к населённым пунктам и взаимодействовать с человеком.

Вопиющий случай произошёл на прошлой неделе в Северном районе: там косолапый напал на стадо крупного рогатого скота. Одну из коров мишка разодрал на части, вырвав ей позвоночник. Как уже показала проверка, стадо гуляло само по себе, без пастуха.

Фото В новосибирском Минприроды объяснили активность медведей летом 2022 года 2

Вообще, как объясняют в Минприроды, в каждом из приближений медведей к населённым пунктам виноват сам человек.

«Чаще всего встреча людей с медведем бурым происходит в северных районах Новосибирской области, в местах основного ареала данных животных, — объясняет исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов. – Если медведь бурый не угрожает нанесению ущерба граждан (нападение на домашних животных), то о встречах с ним нет необходимости куда-то сообщать. Медведи бурые обладают хорошо развитым обонянием, поэтому рекомендуется не создавать вокруг населённых пунктов свалок пищевых отбросов, способствующих появлению зверей, а также вывозить не санкционированные и не охраняемые пасеки пчёл в традиционные места обитания бурого».

Другими словами, медведи приходят на запах еды или туда, где есть домики пчёл. Как рассказывают опытные охотники, у косолапых очень развито обоняние, а вот видят они плохо. При этом к людям стали выходить и взрослые особи мужского пола. Однако общая численность популяции в 2022-м изменилась не очень: специалисты изучают жизнь косолапых по оставленным следам.

«Для определения численности медведя бурого на территории Новосибирской области используются различные методы учёта, в том числе: площадной; по следам жизнедеятельности; по визуальным встречам; а так же опросные данные, — рассказывает Алексей Севастьянов. – Для идентификации животных по следам следует делать точные замеры отпечатков лап (передних и задних). По возможности определяется пол и возраст животного. Далее проводится анализ сведений и определяется средняя плотность и численность животных в хозяйстве».

Больше не стало

Так, по подсчётам специалистов Минприроды НСО, численность медведей в 2022 году не сильно изменилась по сравнению с предыдущим периодом и даже упала: в этом году их насчитывается 1458 голов, а в 2021-м их было 1459. Однако, как выяснилось, количество выдаваемых лицензий на отстрел от этого не зависит – их устанавливает Минприроды РФ.

«Квота добычи увеличилась с 326 голов в 2021 году до 360 голов в 2022-м, так как процент добычи увеличился с 15% до 30%»,

- сообщили в Минприроды Новосибирской области.

Также исполняющий министра объяснил, почему необходимо было провести единовременный приём заявлений на добычу медведя и барсука на «Госуслугах» и в реальности. Только 20% охотников приходят подавать заявление на приём, остальные делают это виртуально.

«Министерством было принято решение о повторном переносе даты приёма заявлений – на более поздний срок, до устранения сбоя в работе портала. Соответствующая информация для охотников размещена на сайте министерства и на официальных страницах министерства в социальных сетях, — заявили в Минприроды. – Работоспособность соответствующего раздела на Едином портале государственных и муниципальных услуг восстановлена. В соответствии с информацией, размещённой на сайте министерства и на официальных страницах министерства в социальных сетях, приём заявлений и выдача разрешений на добычу барсука и медведя началась в 9.00 8 августа».

Таким образом, сейчас квоты на отстрел медведей и барсуков распределены. Скоро новосибирским охотникам выдадут официальные документы на добычу этих животных.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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