В новосибирском Минприроды объяснили активность медведей летом 2022 года

Коллаж Сиб.фм: Фото минприроды НСО и с сайта Ohotniki.ru

Жители Новосибирской области всё чаще сообщают о появлении медведей. В последний раз косолапый даже разодрал корову. Почему так происходит, разбирался корреспондент Сиб.фм.

В августе 2022 года в Северном районе Новосибирской области произошёл резонансный случай: медведь напал на стадо коров и разодрал одну из них. Как выяснилось, стадо крупного рогатого скота гуляло само по себе, без пастуха. Это и стало для косолапого поводом совершить разбой. Почему в 2022 году медведи стали чаще попадать в информационные сводки? Оказывается, во многом виноват сам человек.

Первые следы

Медведи дали о себе знать новосибирцам ещё весной этого года: тогда их начали замечать около СНТ, но агрессии косолапые не проявляли. Однако к середине лета медвежий интерес только разрастался – они смело стали подходить к населённым пунктам и взаимодействовать с человеком.

Вопиющий случай произошёл на прошлой неделе в Северном районе: там косолапый напал на стадо крупного рогатого скота. Одну из коров мишка разодрал на части, вырвав ей позвоночник. Как уже показала проверка, стадо гуляло само по себе, без пастуха.

Вообще, как объясняют в Минприроды, в каждом из приближений медведей к населённым пунктам виноват сам человек.

«Чаще всего встреча людей с медведем бурым происходит в северных районах Новосибирской области, в местах основного ареала данных животных, — объясняет исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов. – Если медведь бурый не угрожает нанесению ущерба граждан (нападение на домашних животных), то о встречах с ним нет необходимости куда-то сообщать. Медведи бурые обладают хорошо развитым обонянием, поэтому рекомендуется не создавать вокруг населённых пунктов свалок пищевых отбросов, способствующих появлению зверей, а также вывозить не санкционированные и не охраняемые пасеки пчёл в традиционные места обитания бурого».

Другими словами, медведи приходят на запах еды или туда, где есть домики пчёл. Как рассказывают опытные охотники, у косолапых очень развито обоняние, а вот видят они плохо. При этом к людям стали выходить и взрослые особи мужского пола. Однако общая численность популяции в 2022-м изменилась не очень: специалисты изучают жизнь косолапых по оставленным следам.

«Для определения численности медведя бурого на территории Новосибирской области используются различные методы учёта, в том числе: площадной; по следам жизнедеятельности; по визуальным встречам; а так же опросные данные, — рассказывает Алексей Севастьянов. – Для идентификации животных по следам следует делать точные замеры отпечатков лап (передних и задних). По возможности определяется пол и возраст животного. Далее проводится анализ сведений и определяется средняя плотность и численность животных в хозяйстве».

Больше не стало

Так, по подсчётам специалистов Минприроды НСО, численность медведей в 2022 году не сильно изменилась по сравнению с предыдущим периодом и даже упала: в этом году их насчитывается 1458 голов, а в 2021-м их было 1459. Однако, как выяснилось, количество выдаваемых лицензий на отстрел от этого не зависит – их устанавливает Минприроды РФ.

«Квота добычи увеличилась с 326 голов в 2021 году до 360 голов в 2022-м, так как процент добычи увеличился с 15% до 30%»,

- сообщили в Минприроды Новосибирской области.

Также исполняющий министра объяснил, почему необходимо было провести единовременный приём заявлений на добычу медведя и барсука на «Госуслугах» и в реальности. Только 20% охотников приходят подавать заявление на приём, остальные делают это виртуально.

«Министерством было принято решение о повторном переносе даты приёма заявлений – на более поздний срок, до устранения сбоя в работе портала. Соответствующая информация для охотников размещена на сайте министерства и на официальных страницах министерства в социальных сетях, — заявили в Минприроды. – Работоспособность соответствующего раздела на Едином портале государственных и муниципальных услуг восстановлена. В соответствии с информацией, размещённой на сайте министерства и на официальных страницах министерства в социальных сетях, приём заявлений и выдача разрешений на добычу барсука и медведя началась в 9.00 8 августа».

Таким образом, сейчас квоты на отстрел медведей и барсуков распределены. Скоро новосибирским охотникам выдадут официальные документы на добычу этих животных.