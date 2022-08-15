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общество

Заболеваемость COVID-19 выросла на 50% за неделю в Новосибирской области

Фото Заболеваемость COVID-19 выросла на 50% за неделю в Новосибирской области
Фото Заболеваемость COVID-19 выросла на 50% за неделю в Новосибирской области

Фото: Freepik.com

В Новосибирской области число заболевших коронавирусом выросло на 50% по сравнению с предыдущей неделей.

За неделю в Новосибирске в полтора раза выросло число заболевших COVID-19. Об этом сообщает глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Больше всего новых больных регистрируются в районных медицинских учреждениях, а не в самом Новосибирске.

С 8 по 14 августа в области зарегистрировали 1199 случаев заболевания коронавирусом — это на 50% больше, чем в первую неделю августа. У 97% заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ.

Несмотря на стремительный рост заболеваемости, Щербатов утверждает, что ограничения и масочный режим в регионе все еще не требуются. Исключение составляют только медицинские учреждения и центры соц. обслуживания.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Поздняков назвал главные осложнения нового коронавируса, а также когда ожидается пик заболеваемости.

Также стало известно, что один из симптомов нового штамма Дельтакрон — диарея. Опасность новой мутации не определена, а число заболевших в России — менее 100 человек на момент публикации.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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