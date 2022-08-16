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общество

Автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка в Новосибирске

Фото Автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка в Новосибирске
Фото Автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка в Новосибирске

Фото unsplash.com / Egor Ivlev

В Новосибирске иномарка сбила маленького мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.

Вечером во вторник, 16 августа, иномарка сбила ребенка, который пытался перебежать дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

ДТП произошло в 17:25 16 августа на улице Иванова в Новосибирске. Мужчина 1983 года рождения за рулем автомобиля Pontiac Vibe ехал в сторону улицы Российской по улице Иванова. У дома № 2 на улице Иванова водитель иномарки сбил ребенка. Мальчик 7-8 лет перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в медицинскую организацию. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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