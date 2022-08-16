Большой этнографический диктант напишут в Новосибирской области

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Новосибирцам предлагают написать «Большой этнографический диктант-2022».
С 3 по 8 ноября 2022 года в России пройдет ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах.
Новосибирская область вновь присоединится к ежегодной акции «Большой этнографический диктант». Его пишут в России с 2016 года, к 2021 году он охватил уже 95 стран, а участниками акции стали миллионы человек. В 2022 году акция пройдет по всей стране в единый период с 3 по 8 ноября.
Организаторы предполагают, что такой диктант привлечет внимание граждан к истории и традициям народностей, которые проживают на территории Российской Федерации.
Написать «этнографический диктант» можно на русском, английском и испанском языках. Для участников до 16 лет предусмотрено 20 общефедеральных вопросов. Участникам старше 16 лет предложат ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. На выполнение заданий дается 45 минут.
Результаты диктанта озвучат ко Дню Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.
Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей.
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