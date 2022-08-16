Детонация боеприпасов повредила железную дорогу в Крыму

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Стало известно о повреждении железной дороги на севере Крыма из-за детонации боеприпасов.

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена в результате детонации на складе боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили представители экстренных служб.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приняли решение сократить маршрут поездов из России. Составы будут останавливаться на станции Владиславовка, там пассажиров пересадят на автобусы. На них туристы смогут добраться до места своего отдыха.

Напомним, утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе Крыма на складе снарядов, который находился на территории воинской части, из-за пожара сдетонировали боеприпасы. В результате взрывов пострадали два человека. На место происшествия приехал глава региона. По словам Аксенова, сейчас пострадавшим ничего не угрожает.