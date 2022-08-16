Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Детонация боеприпасов повредила железную дорогу в Крыму

Фото Детонация боеприпасов повредила железную дорогу в Крыму
Фото Детонация боеприпасов повредила железную дорогу в Крыму

Фото unsplash.com / Jake Weirick

Стало известно о повреждении железной дороги на севере Крыма из-за детонации боеприпасов.

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена в результате детонации на складе боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили представители экстренных служб.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приняли решение сократить маршрут поездов из России. Составы будут останавливаться на станции Владиславовка, там пассажиров пересадят на автобусы. На них туристы смогут добраться до места своего отдыха.

Напомним, утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе Крыма на складе снарядов, который находился на территории воинской части, из-за пожара сдетонировали боеприпасы. В результате взрывов пострадали два человека. На место происшествия приехал глава региона. По словам Аксенова, сейчас пострадавшим ничего не угрожает.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22335
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15523
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15349
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11532
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10824
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10646
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
10484
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022