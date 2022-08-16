Электропривод сибирского завода получил высокую оценку партнеров

АО «Транснефть – Западная Сибирь»

Оборудование АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь») получило высокую оценку со стороны компании –производителя запорно-регулирующей арматуры.

Электропривод марки ЭПЗР производства АО «ТОМЗЭЛ» был использован для проведения испытаний регулирующего осесимметричного клапана. Испытания клапана совместно с электроприводом проводились в г. Волгодонске с целью прохождения процедуры добровольной сертификации качества.

По результатам испытаний электропривод ЭПЗР-М-250 показал стабильную бесперебойную работу во всем объеме ресурсных испытаний. Эксперты лабораторий, проводившие испытания, отметили, что оборудование завода продемонстрировало полное соответствие заявленным техническим характеристикам, надежность, удобство в эксплуатации.

Томский завод электроприводов входит в число ведущих региональных машиностроительных предприятий. АО «ТОМЗЭЛ» производит различные типы продукции, в том числе широкую линейку электроприводов для любых видов запорной и запорно-регулирующей арматуры.

Взрывозащищенные многооборотные электроприводы серии «ЭПЗР-М» с блоком контроля положения были запущены в серийное производство в начале 2020 года. С начала освоения серийного производства завод произвел 30 таких электроприводов.

Как отметил начальник службы маркетинга завода Дмитрий Козин, электроприводы серии ЭПЗР являются универсальными для различных типов запорно-регулирующей арматуры и были разработаны конструкторами АО «ТОМЗЭЛ» в рамках деятельности по импортозамещению. По отзывам эксплуатирующих организаций электроприводы серии ЭПЗР не уступают по своим характеристикам импортным аналогам и позволяют полностью автоматизировать процесс регулирования давления в трубопроводах.

АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности — разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» — дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.