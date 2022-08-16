В Минобре назвали незаконным навязывание дорогой формы в школах Новосибирска

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Глава Минобразования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал жалобы родителей школьников на навязывание им дорогой формы определенного производителя.

Новосибирцы пожаловались, что их заставляют покупать дорогую школьную форму определенной марки. Министр образования региона Сергей Федорчук заявил, что школы не имеют права принуждать родителей учеников к покупке формы в конкретной компании.

Согласно федеральному закону об образовании, образовательные организации могут устанавливать требования к одежде учеников. Это относится к общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия и правилам ее ношения. Наказать ученика за отсутствие формы педагоги могут, сделав ему замечание, или уведомив об этом родителей. Учителя не имеют права не пускать школьника на урок, так как это нарушает его право на образование, гарантированное ст. 46 Конституции РФ.

В министерстве образования Новосибирской области уточнили, что решение о выборе модели школьной формы принимает образовательная организация при участии родительского комитета. А вот заставлять родителей приобретать одежду у конкретного производителя школа не может. Принуждение к покупке формы определенной марки является веским поводом для обращения в Минобразования и органы самоуправления.

Глава ведомства добавил, что заставлять родителей приобретать школьную форму в конкретной фирме – неправомерно.

«Если директор или администрация школ с таким требованием обращаются к родителям, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство», – заключил Федорчук.

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирцы жалуются на школы, в которых их вынуждают покупать определенную школьную форму по завышенным ценам. Прокуратура НСО начала проверку по фактам навязывания школьной формы по завышенным ценам.