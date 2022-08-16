Ревнивец получил 18 лет колонии за убийство бывшей жены и 8-летней дочери под Новосибирском

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Новосибирской областной суд вынес приговор по делу об убийстве женщины и ее 8-летней дочери в сентябре 2021 года.

В Новосибирске суд огласил приговор Юрию Г., который обвинялся в жестком убийстве бывшей супруги и ее малолетней дочери. Обе скончались от многочисленных ножевых ранений. За преступление мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

Трагедия произошла в сентябре 2021 года в частном доме поселка Рождественка Чановского района. По версии следствия, мотивом преступления стала ревность.

Мужчина подозревал жену в измене, на этой почве в семье часто случались ссоры. В конце концов сибирячка подала на развод и вместе с ребёнком переехала к новому возлюбленному в Рождественку.

Через год после этого Юрий Г. решил встретиться с семьёй. Изрядно выпив, он отправился домой к бывшей жене. Её нового супруга в тот момент не оказалось рядом — он уехал на охоту.

Как сообщила в суде гособвинитель, разъярённый мужчина требовал, чтобы бывшая супруга вернулась к нему, а когда та ответила отказом, набросился с ножом. Сначала он убил мать своего ребёнка, а затем и девочку. Обе скончались от кровопотери.

«На почве ревности взял нож и нанес им не менее 13 ножевых ранений потерпевшей бывшей супруге и не менее семи дочери... Женщина из кухни выбежала в зал, подсудимый ее догнал и там нанес телесные повреждения. Все это было на глазах у дочери», – прозвучало в суде.

Суд приговорил фигуранта в 18 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить один миллион рублей сыну погибшей женщины.