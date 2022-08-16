В мэрии Новосибирска объяснили снос 177 деревьев в Нарымском сквере

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения Светлана Гижицкая рассказала, по каким причинам на территории Нарымского сквера начали спиливать почти две сотни деревьев.

16 августа в Нарымском сквере начались работы по сносу аварийных деревьев: на территории пространства планируют ликвидировать 177 сухостоев. Как пояснили в администрации города, в силу возраста они могут быть опасны для жизни и здоровья горожан. О запланированных работах по сносу, формовочной обрезке и пересадке зелёных насаждений в мэрии сообщили 3 августа. Известно, что на месте убранных деревьев высадят лиственницу и можжевельник.

Днём 16 августа в Нарымский сквер прибыла начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ города Новосибирска «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики», заведующая кафедрой ботаники и экологии Института естественных и социально-экономических наук НГПУ Светлана Гижицкая: она проконтролировала ход работ, а также встретилась с неравнодушными жителями, которые встали на защиту спиленных деревьев.

«Когда тишину любимого Нарымского сквера нарушают звуки бензопилы, понятно, что люди волнуются, и это обосновано: люди трепетно относятся к зелёным зонам города. Они наблюдают, в каком состоянии находятся деревья и кустарники, и благодаря этому мы получаем от них оперативную информацию», — отметила она роль новосибирцев.

Светлана Гижицкая пояснила: решение о сносе любого дерева принимается только после вердикта экспертной комиссии. Также чиновница указала, что жители города могут найти в свободном доступе данные не только о точном количестве деревьев и кустарников в Нарымском сквере, но и ознакомиться с перечётной ведомостью. В документе, размещённом на муниципальном портале «Зелёный Новосибирск», указаны морфологические показатели каждого насаждения в сквере. В нём же размещена информация о структурных изъянах, к которым относятся дупла, аварийные наклоны, сухие ветки, морозобойные трещины и опасные развилки, что могут привести к расщеплению дерева.

«Сейчас в Нарымском сквере 1872 дерева: бОльшая часть в очень хорошем состоянии, но поскольку часть сквера — старая берёзовая Туруханская роща. Часть берёз, средняя продолжительность жизни которых достигает 150 лет, уже доживают свой век. Так как мы не можем оставить их, чтобы они сгнили, рухнули и дали место новым, необходимо убыстрить этот процесс и сделать его безопасным для людей», —

рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения.

Светлана Гижицкая отметила, что на данный момент в Нарымском сквере около 300 лишних деревьев, из которых в этом году спилят 177. На их месте осенью начнётся высадка новых саженцев. Заведующая кафедрой ботаники и экологии Института естественных и социально-экономических наук НГПУ объяснила, что новые деревья высадят там, где не зафиксировано загущенности существующей флорой.

«Лишние деревья появляются после субботников и по общественной инициативе, а в итоге получаются загущенные посадки: и деревья мешают друг другу, в результате чего становятся аварийно опасными», — пояснила специалист.

Светлана Гижицкая дополнила, что проводимые работы необходимы для восстановления периметрального пространства: это позволяет «отбить» сквер от проезжей части и защитить территорию от шума и пыли.

Местная жительница в диалоге с начальником отдела сопровождения благоустройства и озеленения отметила: у одного из деревьев, спиленного 16 августа, ствол был светлого цвета — по словам горожанки, это свидетельствует о том, что насаждение находилось в здоровом состоянии.

Светлана Гижицкая указала: вопреки распространённому мнению, светлый спил дерева далеко не во всех случаях указывает на то, что растение находится в удовлетворительном состоянии и не представляет опасности.

Например, в июле Сиб.фм писал о 9-летнем мальчике, который пострадал после падения дерева в Нарымском сквере.