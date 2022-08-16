В Новосибирске таксист сбил пешехода на Пролетарской

Фото vk.com / act54
Водитель такси сбил пешехода, который пытался перейти по пешеходному переходу на улице Пролетарской в Новосибирске.
ДТП произошло вечером в понедельник, 15 августа. Очевидцы аварии рассказали в соцсетях, что водитель автомобиля такси сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Около 19:40 минут в районе дома № 25 на улице Пролетарской брендированный автомобиль такси «Везет» Volkswagen Polo сбил пешехода. Таксист наехал на молодого мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
О состоянии пострадавшего мужчины пока ничего неизвестно. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске арестовали таксиста после гибели 16-летней пассажирки.
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