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общество

Жительница Красноярска борется за титул «Miss Maxim 2022»

Фото Жительница Красноярска борется за титул «Miss Maxim 2022»
Фото Жительница Красноярска борется за титул «Miss Maxim 2022»

Фото miss.maximonline.ru.

Жительница Красноярска участвует в конкурсе мужского журнала Maxim.

Победительница конкурса, которая получит титул «Miss Maxim 2022», также появится на сентябрьской обложке журнала. Об этом пишет издание "Проспект Мира".

В конце сентября 100 участниц, которые наберут больше всего голосов на сайте журнала, пригласят В Москву на профессиональную фотосессию. После редакция журнала выберет из них 10 девушек.

27 октября жюри определит победительницу конкурса, которая получит корону, подарки от спонсоров конкурса и бесплатную фотосессию с возможностью попасть на обложку журнала.

29-летняя Татьяна Кортусова в текущем рейтинге анкет участниц конкурса занимает 34 место.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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