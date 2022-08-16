Жительница Красноярска борется за титул «Miss Maxim 2022»

Фото miss.maximonline.ru.

Жительница Красноярска участвует в конкурсе мужского журнала Maxim.

Победительница конкурса, которая получит титул «Miss Maxim 2022», также появится на сентябрьской обложке журнала. Об этом пишет издание "Проспект Мира".

В конце сентября 100 участниц, которые наберут больше всего голосов на сайте журнала, пригласят В Москву на профессиональную фотосессию. После редакция журнала выберет из них 10 девушек.

27 октября жюри определит победительницу конкурса, которая получит корону, подарки от спонсоров конкурса и бесплатную фотосессию с возможностью попасть на обложку журнала.

29-летняя Татьяна Кортусова в текущем рейтинге анкет участниц конкурса занимает 34 место.