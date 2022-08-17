Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 10-летнего мальчика в Новосибирске

Фото: официальный сайт СК РФ
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе дела об избиении мальчика в Новосибирске.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин указал возбудить уголовное дело по факту избиения мальчика около ГПНТБ в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Глава следкома поручил исполняющему обязанности руководителя областного управления Виталию Зарипову докладывать о ситуации. Согласно сообщению, ход этого дела теперь контролирует центральный аппарат ведомства.
Напомним, 12 августа несовершеннолетнего ребенка госпитализировали после избиения детьми около парковки ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска. Как рассказала мать ребенка, это пятый случай за неделю в отделении по делам несовершеннолетних.
Также мать избитого ребенка рассказала ещё об одном нападении. Этого же ребенка уже избивали в апреле.
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