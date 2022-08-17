В Новосибирске возбудили уголовное дело о нападении толпы цыган на 10-летнего школьника

Фото автора и скриншот с видео, снятого очевидцами

Полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения толпы цыган на 10-летнего мальчика у ГПНТБ – сейчас их ищут в Новосибирске.

Мать 10-летнего Миши* подробно рассказывала Сиб.фм о том, как её сын попал в больницу после прогулки у ГПНТБ. 12 августа мальчика отбивали прохожие, предположительно, от толпы цыган. Школьник заступился за ребёнка и тут же был повален на пол – сверстники и подростки старше били его ногами, целясь в голову.

Юлия с сыном с этого момента находятся в больнице. Как говорит женщина, отбить мальчика удалось только благодаря очевидцам происшествия.

«После огласки этого происшествия к нам в больницу приехали инспекторы ПДН. Полиция опросила ребёнка. Пока мы находимся в больнице, нам сообщили, что приезжала полиция и искала этих цыган. У нас есть очевидец всего произошедшего, Вероника, мы с ней на связи, — поделилась с Сиб.фм мать мальчика Юлия.– Оказывается, наш случай не единственный, в ПДН сказали, что это пятая ситуация за неделю».

Сегодня, 17 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, на каком этапе расследование.

«По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию», — говорится в официальном комментарии областного главка МВД.

Вчера же мама мальчика Юлия рассказала Сиб.фм, что её сын был избит и в апреле этого года из-за замечания, которое сделал другому ребёнку. Женщина уверяет, что дело было закрыто, пока они находились с Мишей в больнице.

«Они даже не запросили документы в больнице. Ребёнок был без сознания, в крови своей лежал. А тут он опять заступается за ребёнка, и его второй раз избивают»,

- заявила Юлия.

Впрочем, в полиции рассказали иную версию апрельского происшествия: по материалам официальной проверки, женщина не довела дело до конца.

«Матери было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетнего и принятия соответствующего процессуального решения. Однако гражданкой данная процедура была проигнорирована, результаты экспертизы в органы внутренних дел представлены не были. В связи с чем, по материалу было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в установленном законом порядке прошло проверку в надзорном органе», — комментируют ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В случае с всё-таки возбуждённым уголовным делом – всех, кто обладает какой либо информацией, просят звонить в отдел полиции «Октябрьский».

*Имена несовершеннолетних героев публикации изменены