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Peugeot провалился в яму возле четвёртого моста вечером 16 августа

Фото Peugeot провалился в яму возле четвёртого моста вечером 16 августа
Фото Peugeot провалился в яму возле четвёртого моста вечером 16 августа

Фото из публикации сообщества «ЧП Новосибирск» ВКонтакте

Попавший в яму рядом с четвёртым мостом Peugeot спровоцировал пробку вечером 16 августа.

Вечером 16 августа недалеко от места строительства четвёртого моста через Обь образовался дорожный затор — причиной стал автомобиль Peugeot, который провалился в возникшую на дороге яму. Как сообщается в публикации «ЧП Новосибирск», яма образовалась из-за разрушившегося асфальтового покрытия.

В результате застрявшего в яме Peugeot остальные автомобили на этом участке дороги попали в пробку. На место происшествия прибыл экипаж ДПС.

Ранее Сиб.фм писал о кроссовере, который сгорел в ночь на 17 августа на территории микрорайона «Европейский берег» — предполагается, что причиной пожара мог стать поджог.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
пробки
яма
авария, дтп
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