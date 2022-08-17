Peugeot провалился в яму возле четвёртого моста вечером 16 августа

Фото из публикации сообщества «ЧП Новосибирск» ВКонтакте

Попавший в яму рядом с четвёртым мостом Peugeot спровоцировал пробку вечером 16 августа.

Вечером 16 августа недалеко от места строительства четвёртого моста через Обь образовался дорожный затор — причиной стал автомобиль Peugeot, который провалился в возникшую на дороге яму. Как сообщается в публикации «ЧП Новосибирск», яма образовалась из-за разрушившегося асфальтового покрытия.

В результате застрявшего в яме Peugeot остальные автомобили на этом участке дороги попали в пробку. На место происшествия прибыл экипаж ДПС.

Ранее Сиб.фм писал о кроссовере, который сгорел в ночь на 17 августа на территории микрорайона «Европейский берег» — предполагается, что причиной пожара мог стать поджог.