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По 5000 рублей на школьную форму: в Госдуме предложили новую выплату к 1 сентября

Фото По 5000 рублей на школьную форму: в Госдуме предложили новую выплату к 1 сентября
Фото По 5000 рублей на школьную форму: в Госдуме предложили новую выплату к 1 сентября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сертификаты на приобретение школьной формы по 5000 рублей предложили выдавать семьям с детьми к началу учебного года.

В Госдуме предложили ввести новую разовую выплату в размере 5000 рублей для родителей школьников на приобретение формы. С инициативой выступил депутат фракции "СР" Сергей Миронов.

По словам политика, материальную помощь семьям с детьми можно реализовать в форме сертификатов номиналом в 5 тысяч рублей.

"Призываю Правительство разработать систему сертификатов для приобретения школьной формы. Выдавать этот документ нужно родителям, чтобы они смогли воспользоваться им для покупки своим детям одежды российского производства. Номинал сертификата должен быть не менее 5000 рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.
Депутат Госдумы отметил, что с каждым годом расходы родителей на подготовку к школе увеличиваются. В разных регионах эта сумма колеблется от 10 до 40 тысяч рублей. Особенно дорого обходится покупка школьной формы. При этом более бюджетные варианты отличаются низким качеством.
«Есть, конечно, относительно недорогие варианты, но их качество невысокое. Не факт, что хватит на год. Более качественные варианты стоят более 10 тысяч рублей», – сказал парламентарий.
Также автор инициативы отметил, что с помощью выдачи сертификатов на школьную форму можно не только помочь семьям с детьми, но и поддержать отечественную легкую промышленность.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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