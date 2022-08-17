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Турист из Новосибирска сорвался с горы «Чёртов палец» на Алтае

Фото Турист из Новосибирска сорвался с горы «Чёртов палец» на Алтае
Фото Турист из Новосибирска сорвался с горы «Чёртов палец» на Алтае

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

16 августа турист из Новосибирска упал с Алтайской горы «Чёртов палец».

В Алтайском крае турист из Новосибирской области сорвался с «Чёртова пальца» во время путешествия по Алтаю. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России Алтайского края.

Это случилось 16 августа. Ближайший населенный пункт был посёлок Катунь в 3 километрах от места происшествия.

Спасатель МЧС спустился к пострадавшему на веревке и поднял с помощью двух других спасателей. Мужчине не понадобилась госпитализация.

Напомним, ранее в Новосибирске на рабочих упала стена при демонтаже окна. В случае, если будет установлено, что техника безопасности работ на объекте не соблюдалась, следователи могут возбудить уголовное дело.

Также 15 августа спасатели МАСС эвакуировали пьяного водителя из закрытого гаража. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пациента передали медикам для оказания помощи.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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