В Новосибирске ожидаются сильные дожди с 18 по 20 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С четверга до субботы в Новосибирске будут идти дожди.

С 18 по 20 августа в Новосибирске и области ожидаются частые дожди. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Температура ночью в эти дни составит +7..+9 градусов. Днем потеплеет до +15, и только в субботу, после окончания рабочей недели, температура поднимется до +19 градусов.

Несмотря на близость сентября, синоптики все еще затрудняются ответить, наступит ли «бабье лето», или сезон дождей, серого неба и низкой температуры продлится до выпадения снега.

Напомним, ранее синоптики представили прогноз погоды на осень на основе прошлых 10 лет. В среднем в Новосибирской области сентябрь бывает теплым, а снег выпадет только к концу октября.

Также перед наступающими холодами вирусолог Нетёсов дал прогноз новой волны COVID-19. По мнению эксперта, текущая волна может продолжаться одну-две недели, после чего прогнозируется затухание, так как на данный момент новых субвариантов «омикрона» больше не обнаружено.