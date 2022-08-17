В реанимациях Новосибирска вдвое выросло количество больных COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области выросла более чем в 2 раза с 1 августа 2022 года.
В Новосибирской области показатель суточной заболеваемости коронавирусом в августе увеличился больше чем в 2 раза — с 71 случая 1 августа до 192 случаев 16 августа. Такие данные приводятся в сводке оперативного штаба по коронавирусу.
Одновременно в области выросло количество тяжёлых пациентов с COVID-19.
По данным на 16 августа, в реанимациях с подтверждённым коронавирусом находятся 32 человека, из них 8 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Для сравнения, 1 августа в реанимациях получали лечение 15 пациентов, то есть вдвое меньше. Два пациенты были подключены к ИВЛ.
Ранее Сиб.фм писал, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в регионе ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте.
Напомним, ранее вирусолог Андрей Поздняков из Новосибирска рассказал, когда ожидается пик заболеваемости новым штаммом коронавируса.
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