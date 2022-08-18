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общество

Мэр Новосибирска Локоть прокатился на Свадебной карусели на набережной

Фото Мэр Новосибирска Локоть прокатился на Свадебной карусели на набережной
Фото Мэр Новосибирска Локоть прокатился на Свадебной карусели на набережной

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил новую итальянскую карусель, установленную на Михайловской набережной в августе.

В августе на Михайловской набережной смонтировали новый аттракцион — Свадебную карусель родом из Италии. Оценить новый шаг к преобразованию одной из главных точек притяжения города успели и первые лица города: например, вице-мэр Анна Терешкова уже поделилась, что почувствовала себя «как в фильме про Мэри Поппинс».

Побывал на недавно запущенном аттракционе и градоначальник — снимок мэра, выбравшего лошадку коричневого цвета, опубликовали в сообществе «АСТ-54».

«Даже мэр большого города любит кататься на маленьких каруселях!», — написали в публикации.

Как писал Сиб.фм ранее, Свадебная карусель — достопримечательность, пришедшая от итальянцев: они используют аттракцион для фотосессий молодожёнов.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
михайловская набережная
аттракционы
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