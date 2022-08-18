Мэр Новосибирска Локоть прокатился на Свадебной карусели на набережной

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил новую итальянскую карусель, установленную на Михайловской набережной в августе.

В августе на Михайловской набережной смонтировали новый аттракцион — Свадебную карусель родом из Италии. Оценить новый шаг к преобразованию одной из главных точек притяжения города успели и первые лица города: например, вице-мэр Анна Терешкова уже поделилась, что почувствовала себя «как в фильме про Мэри Поппинс».

Побывал на недавно запущенном аттракционе и градоначальник — снимок мэра, выбравшего лошадку коричневого цвета, опубликовали в сообществе «АСТ-54».

«Даже мэр большого города любит кататься на маленьких каруселях!», — написали в публикации.

Как писал Сиб.фм ранее, Свадебная карусель — достопримечательность, пришедшая от итальянцев: они используют аттракцион для фотосессий молодожёнов.