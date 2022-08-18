Новосибирские водители рассказали о пробке на въезде в Академгородок из-за ремонта дороги

Скриншот из видео в сообществе «Сообщество Академгородка Новосибирск»

Жители Новосибирска попали в сильный затор на участке въезда в Академгородок: они предполагают, что причиной стали дорожные работы.

Вечером 17 августа новосибирцы обратили внимание на ещё одну пробку: она образовалась на месте разъезда, ведущего в Академгородок, а также из него в направлении города. По словам одного из водителей, причиной стали ремонтные работы, которые начали на обозначенном участке дороги.

«Сильный затор в обе стороны на въезде/выезде из Академа в районе базы Тульского. Ремонт дороги. Потоки пропускают в одну полосу поочередно», — написал житель в «Сообществе Академгородка Новосибирск».

На прикреплённом к публикации видео, которое водитель записал на видеорегистратор, можно заметить, что среди вереницы из нескольких десятков машин стоит даже автомобиль детской реанимации.

«Хорошо, что есть дорога через поля», — поиронизировал один из жителей в комментариях под видео.

Несколькими днями ранее Сиб.фм сообщал о пробке длиной в 6,5 километров на Бердском шоссе.