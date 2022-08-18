Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирские водители рассказали о пробке на въезде в Академгородок из-за ремонта дороги

Фото Новосибирские водители рассказали о пробке на въезде в Академгородок из-за ремонта дороги
Фото Новосибирские водители рассказали о пробке на въезде в Академгородок из-за ремонта дороги

Скриншот из видео в сообществе «Сообщество Академгородка Новосибирск»

Жители Новосибирска попали в сильный затор на участке въезда в Академгородок: они предполагают, что причиной стали дорожные работы.

Вечером 17 августа новосибирцы обратили внимание на ещё одну пробку: она образовалась на месте разъезда, ведущего в Академгородок, а также из него в направлении города. По словам одного из водителей, причиной стали ремонтные работы, которые начали на обозначенном участке дороги.

«Сильный затор в обе стороны на въезде/выезде из Академа в районе базы Тульского. Ремонт дороги. Потоки пропускают в одну полосу поочередно», — написал житель в «Сообществе Академгородка Новосибирск».

На прикреплённом к публикации видео, которое водитель записал на видеорегистратор, можно заметить, что среди вереницы из нескольких десятков машин стоит даже автомобиль детской реанимации.

«Хорошо, что есть дорога через поля», — поиронизировал один из жителей в комментариях под видео.

Несколькими днями ранее Сиб.фм сообщал о пробке длиной в 6,5 километров на Бердском шоссе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
пробки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23011
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
18784
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
16143
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15977
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
12575
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11512
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10864
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*