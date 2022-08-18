В Новосибирске автоинспекторы ищут обнаглевшего водителя Mercedes-Benz

Фото: скриншот с видео АСТ-54

В новосибирских пабликах появилось видео, как белый Mercedes-Benz мчится на Октябрьском мосту по встречной полосе: автоинспекторы объявили наглеца в розыск.

Видео с белым Mercedes-Benz появилось в паблике АСТ-54. На его кадрах иномарка въезжает на Коммунальный мост и едет по встречной полосе, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

«Вседозволенность. Люди перестали чего-либо бояться. Права заберут, он будет и без прав такое исполнять», — прокомментировал в АСТ-54 один из участников сообщества Алексей Горбунов.

Аналогичных комментариев в паблике наберётся ещё десятка три. Кто-то из пользователей интернет пожелал водителю Mercedes-Benz встречи с грузовиком. Видео посмотрели автоинспекторы и объявили машину в розыск.

«Госавтоинспекция напоминает, что водителю за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», — напомнили в ГИБДД Новосибирска.

Также напомним, что в начале августа автоинспекторы объявили в розыск «маминого сыночка», который пьяный попал в ДТП, но вину на себя пыталась взять его родительница.