Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как как они якобы пусты

Фото: ZabNews

Мэрия Читы объяснила запрет на приближение к «падающему дому» в Чите пустыми квартирами.

16 августа в Чите жильцам «падающего дома» запретили приближаться к аварийному зданию, так как в квартирах якобы не осталось имущества. Об этом сообщает издание ZabNews со ссылкой на пресс-службу администрации Читы.

Администрация города Чита Забайкальского края запретила жильцам подходить к дому без специальных пропусков. Жильцы отмечают, что эти пропуски им не предоставили.

Пресс-служба администрации в ответ на это отметила, что пропуски получили только те жители дома, у которых в квартире осталось имущество. Впрочем, представители пресс-службы не уточнили, как они проверяли наличие вещей и ценностей.

По словам самих жильцов, имущество в квартирах все еще осталось, и им интересуются мародёры. Нарушители закона выбивают стекла, воруют кабели, счетчики воды, бытовую технику — и даже обыскивают сахарницы в поисках драгоценностей.

Дом был признан аварийным в августе 2020 года, а начал крениться, по мнению надзорного ведомства, еще до 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с улиц Читы уберут 38 павильонов. По данным приставов, они установлены незаконно.

Также житель Читы предложил обменять акулу из IKEA на однокомнатную квартиру. В объявлении на сайте Avito продавец указал, что готов продать мягкую игрушку за 4,5 млн рублей. Также он отметил, что согласен обменять акулу на квартиру в Чите.