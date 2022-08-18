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общество

Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как как они якобы пусты

Фото Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как как они якобы пусты
Фото Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как как они якобы пусты

Фото: ZabNews

Мэрия Читы объяснила запрет на приближение к «падающему дому» в Чите пустыми квартирами.

16 августа в Чите жильцам «падающего дома» запретили приближаться к аварийному зданию, так как в квартирах якобы не осталось имущества. Об этом сообщает издание ZabNews со ссылкой на пресс-службу администрации Читы.

Администрация города Чита Забайкальского края запретила жильцам подходить к дому без специальных пропусков. Жильцы отмечают, что эти пропуски им не предоставили.

Пресс-служба администрации в ответ на это отметила, что пропуски получили только те жители дома, у которых в квартире осталось имущество. Впрочем, представители пресс-службы не уточнили, как они проверяли наличие вещей и ценностей.

По словам самих жильцов, имущество в квартирах все еще осталось, и им интересуются мародёры. Нарушители закона выбивают стекла, воруют кабели, счетчики воды, бытовую технику — и даже обыскивают сахарницы в поисках драгоценностей.

Дом был признан аварийным в августе 2020 года, а начал крениться, по мнению надзорного ведомства, еще до 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с улиц Читы уберут 38 павильонов. По данным приставов, они установлены незаконно.

Также житель Читы предложил обменять акулу из IKEA на однокомнатную квартиру. В объявлении на сайте Avito продавец указал, что готов продать мягкую игрушку за 4,5 млн рублей. Также он отметил, что согласен обменять акулу на квартиру в Чите.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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