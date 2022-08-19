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На букву Ж: дизайнер Артемий Лебедев высказался о Норильске, как и о Новосибирске

Фото На букву Ж: дизайнер Артемий Лебедев высказался о Норильске, как и о Новосибирске
Фото На букву Ж: дизайнер Артемий Лебедев высказался о Норильске, как и о Новосибирске

Фото: скриншот из социальной сети дизайнера Артемия Лебедева

Артемий Лебедев, известный тем, что предложил сделать Красноярск столицей Сибири, нелестно высказался не только во Новосибирске, но и о Норильске.

Дизайнер Артемий Лебедев, который к тому же стал блогером, рассказал о своём визите в один из районов Норильска – Талнах. К слову, произошло это после упоминания в российских новостях о праздновании Дня жирафа.

«Надо сказать, что Талнах — это такая ж..па, безнадежная безнадега и дыристая дыра, что такую еще надо поискать, особенно если там оказаться зимой. Когда я туда зимой на машине приезжал, то просто ох...л от того, насколько у людей вообще может быть такой декаданс», — заявил дизайнер.

Как сообщает издание «Проспект Мира», далее дизайнера потянуло на философию, и он начал искать в Талнахе некий шарм. Артемий Лебедев пришёл к выводу, что мысли, которые приходят в голову в Норильске, в Москве прийти не могут.

Напомним, новосибирцам Артемий Лебедев запомнился тем, что критически высказался о нашем городе, назвав его «недоразумением» и всё той же «ж..пой». Дизайнер также заявил, что после этому ему звонил неизвестный силовик с угрозами. Возможно, теперь за блогера возьмутся норильские силовики.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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