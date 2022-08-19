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общество

Новый молочный комплекс на 1000 коров открылся в Баганском районе под Новосибирском

Фото Новый молочный комплекс на 1000 коров открылся в Баганском районе под Новосибирском
Фото Новый молочный комплекс на 1000 коров открылся в Баганском районе под Новосибирском

Фото: Depositphotos

В Баганском районе Новосибирской области начал работать новый молочный комплекс на 1000 голов.

В селе Вознесенка открылся молочный комплекс, рассчитанный на тысячу коров. Его выходная мощность может достигать 6 тысяч тонн молока в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Животноводческий комплекс построен так, чтобы его можно было эксплуатировать при температуре от -45 до +50 градусов.

Проект обошелся ОАО «Вознесенское» в более чем 250 миллионов рублей. Строительство началось в 2021 году.

Для работы нового комплекса закуплены 300 нетелящихся коров голштинской породы.

Общее поголовье всех комплексов «Вознесенское» — 2808 единиц крупного рогатого скота. За первые 7 месяцев 2022 года суммарный валовый надой составил 2,2 тысячи тонн.

В марте 2022 года министерство сельского хозяйства региона сообщало, что новосибирские коровы дают в сутки 2000 тонн молока.

Напомним, задравший корову медведь сбежал от охотников в Новосибирской области. В случае, если косолапый снова рискнет приблизиться к населённым пунктам, ведомство повторно выдаст разрешение на добычу.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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