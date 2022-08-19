Переклички в школах Новосибирска начнутся с 25 августа

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Школы Новосибирска назвали даты и время начала перекличек.

Учебные заведения начали публиковать даты и время перекличек в Новосибирске. Все они начинаются 25 августа или позже.

Узнать о времени переклички в отдельно взятой школе можно только на сайте этой школы. Как сообщает министерство образования Новосибирской области, школы самостоятельно назначают это мероприятие, не согласовывая с властями. Некоторые из школ уже назначили первый сбор учеников в 2022-2023 учебном году на 27-29 августа.

Напомним, ранее Совет депутатов города Новосибирска проверил на безопасность школьные маршруты в Первомайском районе. За прошлые 3 года произошло 5 ДТП с участием школьников, идущих на занятия.

Также автоинспекторы проверят техническое состояние 700 школьных автобусов и подготовку водителей к началу учебного года.