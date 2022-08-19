После смерти водителя разбившегося под Новосибирском микроавтобуса уголовного дела не будет

Коллаж Сиб.фм: использовано фото ГУ МВД России по Новосибирской области

Сегодня, 19 августа, стало известно о смерти водителя микроавтобуса «Мерседес», который вёз в Новосибирск алтайских женщин. Теперь пострадавшим не с кого будет требовать компенсации.

Микроавтобус «Мерседес», который ехал со Славгорода, попал в ДТП 8 августа. В салоне находились 10 женщин – они отправились в Новосибирск на барахолку. После ЧП все были госпитализированы в Ордынскую ЦРБ. Если женщины понемногу переводились в другие медицинские учреждения, то водитель находился в крайне тяжёлом состоянии: прогнозы были – неутешительные, а сегодня врачи сообщили о летальном исходе.

«Пациент, состояние которого оценивалось как крайне тяжелое, вчера умер в реанимации», — рассказали «МК в Новосибирске» в пресс-службе минздрава.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, что проверка по факту этого ДТП могла идти полгода. Автоинспекторы почти сразу допросили водителя грузовика Howo, манёвр которого обошёлся столькими жертвами. Как рассказывают очевидцы, тяжеловес неожиданно появился из темноты.

Однако для того, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела, нужны были показания водителя, который сразу же был госпитализирован в реанимацию. Теперь допросить его не удастся, а в деле до сих пор остаётся много тёмных пятен. Скорее всего, делопроизводство будет закрыто, а так как перевозчик был нелегальным, пострадавшим не с кого будет требовать компенсации морального вреда.