Следователи показали самокат, с которого упала 5-летняя девочка, погибшая в детском саду в Новосибирске

ФОТО: СУ СК РФ ПО НСО, скриншот онлайн-магазина «Ягодки»

Самокат, на котором разбилась насмерть 5-летняя девочка в Новосибирске, стоил 1200 рублей.

19 августа представители следственного комитета опубликовали фотографии с места, где погибла 5-летняя девочка. На них видно и самокат, с которого она упала и разбилась насмерть. Журналисты издания «МК в Новосибирске» нашли такие же всего за 1200 рублей.

Напомним, трагичный инцидент произошел 18 августа на территории детсада №280 в Советском районе Новосибирска около ОбьГЭС. По данным следствия, девочка каталась на самокате без надзора воспитателей и насмерть ударилась головой об асфальт.

«МК в Новосибирске» сообщает, что нашел такие же пластиковые детские самокаты с прозрачными колесами в популярных онлайн-магазинах. Их цена в среднем составляет 1200 рублей, а рекомендованный возраст — от 2 лет.

Ранее в детсадах Новосибирска начали запрещать самокаты после смерти 5-летней девочки. В одном из детсадов родителям сообщили, что самокатов не должно быть на территории учреждения. Это решение принимают заведующие.