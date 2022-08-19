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В Новосибирске акустическое напыление появилось у новой арены ЛДС

Фото В Новосибирске акустическое напыление появилось у новой арены ЛДС
Фото В Новосибирске акустическое напыление появилось у новой арены ЛДС

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области рассказали о работах, которые закончены на ЛДС: строители поработали над акустикой арены.

Работы на ЛДС идут в соответствии с графиком, как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Сейчас рабочие закончили наносить акустическое напыление.

Представитель подрядчика, ООО «ЭлинАльфа», рассказал, что звукопоглощающее покрытие необходимо для объектов, где будут проводиться массовые мероприятия. Его наносят на потолки, стены и перекрытия.

Также напомним, что с начала августа на ЛДС поступают новые кресла из Ижевска. Первые 500 были смонтированы за несколько дней. Сейчас устанавливают ещё 500. Всего же планируется, что на арене появятся 10,5 тысяч кресел.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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