В Новосибирской области 1 сентября откроются семь полностью обновлённых сельских школ

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Все школы Новосибирской области готовы к началу нового учебного года. В регионе завершена приемочная кампания образовательных организаций. Семь школ в районах области были отремонтированы капитально.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, с 1 сентября в регионе приступят к работе 937 школ. Замминистра напомнил, что в текущем году в 25 образовательных организациях области стартовало проведение капитального ремонта по приоритетному отраслевому проекту «Модернизация системы общего образования на территории Новосибирской области», 13 из них будут сданы в этом году, 7 – откроются к 1 сентября 2022 года в Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском, Кочковском, Маслянинском районах области. Всего на капремонт школ будет направлено порядка миллиарда рублей из федерального бюджета, порядка 280 млн рублей – из областного бюджета.

Готовность объектов образования к 1 сентября находится на контроле региональных властей.