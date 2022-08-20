Мэр Новосибирска Локоть опубликовал видео в честь Всемирного дня защиты животных

Фото и видео из публикации на странице Анатолия Локтя ВКонтакте; коллаж Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть разместил видео с питомцами к Международному дню бездомных животных.

20 августа значится в календарях всего мира как Международный день защиты бездомных животных. В Новосибирске эту дату тоже не оставляют без внимания: тематический ролик опубликовал в своём аккаунте и мэр города Анатолий Локоть.

На кадрах можно увидеть двух собак, которые резвятся на лесной полянке в солнечный день: животные бегают среди высокой травы и купаются в протекающей рядом речке.

В тексте публикации градоначальник поделился, что для Новосибирска проблема покинутых животных всё ещё остаётся острой, и одно из частичных решений — строение нового муниципального приюта. Как писал Сиб.фм, для этой цели выделено 10 миллионов рублей: на эти средства возведут учреждение, рассчитанное на пребывание 250 собак и 50 кошек.

«Сегодня Всемирный день бездомных животных. Он еще раз напоминает каждому знаменитую фразу — «мы в ответе за тех, кого приручили». Воспитание гуманного отношения и ответственности — залог безопасного цивилизованного общества. Ps: Я очень люблю собак. На видео один из летних дней, проведенных с друзьями», — написал Анатолий Локоть на своей странице ВКонтакте.

Внимание к важной дате привлекли и хоккеисты «Сибири»: по уже сложившейся традиции они вместе с подопечными фонда «Варежка» стали участниками благотворительной фотосессии. На кадрах показаны питомцы, всё ещё ждущие своих хозяев — познакомиться с ним можно на сайте фонда.