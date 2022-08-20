Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Похороны погибшей в детском саду 5-летней девочки пройдут 20 августа в Новосибирске

Фото Похороны погибшей в детском саду 5-летней девочки пройдут 20 августа в Новосибирске
Фото Похороны погибшей в детском саду 5-летней девочки пройдут 20 августа в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

20 августа в Новосибирске похоронят 5-летнюю девочку, умершую после падения с самоката во время прогулки в детском саду.

Днём 18 августа в детском саду в Советском районе скончалась 5-летняя девочка: она решила покататься на самокате во время прогулки, запнулась на неровной дороге, из-за чего упала с самоката и умерла, ударившись головой. Сообщалось, что медики пытались реанимировать ребёнка на протяжении 10 минут, но все усилия оказались напрасными.

Похороны погибшей девочки пройдут 20 августа, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на знакомых семьи.

«Родные специально не раскрывают место и время прощания, чтобы не было лишних людей, придут только близкие», — цитирует их слова издание.

Как писал Сиб.фм ранее, в день трагедии региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» — максимальное наказание может достигать трёх лет лишения свободы.

Известно, что сотрудники детского сада, в котором всё произошло, неоднократно просили провести ремонт дорожного полотна, передвижение по-которому было небезопасным из-за огромного количества выбоин и ям.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Новосибирская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21213
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
21198
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
15510
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
11527
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
9027
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8670
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
8334
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе