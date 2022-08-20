Похороны погибшей в детском саду 5-летней девочки пройдут 20 августа в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

20 августа в Новосибирске похоронят 5-летнюю девочку, умершую после падения с самоката во время прогулки в детском саду.

Днём 18 августа в детском саду в Советском районе скончалась 5-летняя девочка: она решила покататься на самокате во время прогулки, запнулась на неровной дороге, из-за чего упала с самоката и умерла, ударившись головой. Сообщалось, что медики пытались реанимировать ребёнка на протяжении 10 минут, но все усилия оказались напрасными.

Похороны погибшей девочки пройдут 20 августа, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на знакомых семьи.

«Родные специально не раскрывают место и время прощания, чтобы не было лишних людей, придут только близкие», — цитирует их слова издание.

Как писал Сиб.фм ранее, в день трагедии региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» — максимальное наказание может достигать трёх лет лишения свободы.

Известно, что сотрудники детского сада, в котором всё произошло, неоднократно просили провести ремонт дорожного полотна, передвижение по-которому было небезопасным из-за огромного количества выбоин и ям.