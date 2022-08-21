Ещё 390 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области 21 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом 21 августа 2022 года.

Коронавирус подтвердился ещё у 390 жителей Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 21 августа.

"Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано", — отмечается в сводке.

Сообщается, что за последние 24 часа в инфекционные стационары Новосибирской области с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 11 человек.

Отметим, что рост заражений коронавирусом в регионе начался в августа. Ежедневный суточный прирост заболевших составляет около 40-50 случаев. Так, 20 августа оперштаб сообщил о 342 новых пациентах с ковид, 21 августа их уже 390.

Как ранее писал Сиб.фм, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, учебный год в школах Новосибирской области начнётся в стандартном очном формате. Об этом сообщил глава Минобра региона Сергей Федорчук.

Напомним, ранее власти Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим для пассажиров общественного транспорта.