Новосибирский фотограф Слава Степанов снял крепости Смоленска с высоты

Фото со страницы Славы Степанова ВКонтакте

Фотограф из Новосибирска Слава Степанов показал улицы, крепости и храмы Смоленска с высоты птичьего полёта.

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в своих соцсетях захватывающие кадры, сделанные во время поездки в Смоленск — город, известный своими крепостями, которые уцелели даже во время практически полного разрушения всего вокруг.

На снимках фотограф запечатлел не только вид всего Смоленска с высоты: он показал подсвеченные солнцем храмы, затенённые стены крепостей, аккуратные улицы и дома, как будто сошедшие со страниц, посвящённых памятникам архитектуры.

«Это один из самых древних городов Руси. Смоленск разоряла Золотая орда, здесь правили литовские князья, город захватывали польские войска, сжигали дотла французы, а немецкие нацисты уничтожили 300 сёл вместе с жителями. Город вымирал от чумы, больше двух лет находился в немецкой оккупации. Даже на гербе у Смоленска — пушка и надпись «Восславлен крепостью». И большую часть времени именно этот город защищал Москву от вторжений войск из европейских стран, замедлял и изматывал их. Сейчас Смоленск — современный город, в котором сохранились древние здания, половина крепостной стены и храм, который выстоял, когда почти весь город был разрушен», — так фотограф описал город, который показал на снимках.

Напомним, недавно Сиб.фм опубликовал интервью с «личным папарацци» манулов Новосибирского зоопарка — блогером Романом Пауловым.