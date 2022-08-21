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Под Новосибирском продают коттедж с мастерской и зимним садом за 51,5 млн рублей

Фото Под Новосибирском продают коттедж с мастерской и зимним садом за 51,5 млн рублей
Фото Под Новосибирском продают коттедж с мастерской и зимним садом за 51,5 млн рублей

Фото: n1.ru

Трехэтажный коттедж с мастерской, зимним садом и спортзалом продают за 51,5 млн рублей в Новосибирской области.

В поселке Озерный в Новосибирской области выставили на продажу коттедж стоимостью 51,5 млн рублей. В нем 3 этажа, мастерская, спортзал и прачечная, а в стоимость участка входит гараж на 2 машины и баня.

Общая площадь коттеджа — 481 квадратный метр, а примыкающего к нему участка — 17 соток.

Кроме двух основных этажей здания коттедж оборудован цокольным этажом. На нем располагаются котельная, овощехранилище и прачечная.

На жилых этажах находятся 2 спальни и полноценная мастер-спальня, кухня с мебелью известных брендов, гардеробная и мастерская.

Фото Под Новосибирском продают коттедж с мастерской и зимним садом за 51,5 млн рублей 2

Фото Под Новосибирском продают коттедж с мастерской и зимним садом за 51,5 млн рублей 3

Фото Под Новосибирском продают коттедж с мастерской и зимним садом за 51,5 млн рублей 4

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в открытую продают охотничью базу за 100 миллионов рублей. Как комментирует издание «BFM-Новосибирск», необычным является то, что объект продают открыто. Риелторы рассказывают: в Новосибирске такие лоты находят новых хозяев обычно по-другому.

Также житель Новосибирска продаёт мухоморы по 100 000 рублей за килограмм. Он фасует ядовитый гриб в пакеты по 20 граммов и реализует на Центральном рынке.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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