Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске

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ГУ МВД объявило о розыске свидетелей и очевидцев драки ночью 6 августа в Калининском районе Новосибирска.

6 августа около полуночи в Калининском районе Новосибирска подрались двое мужчин. Один из них получил повреждения головы, а второй скрылся. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области ищет свидетелей и очевидцев инцидента.

6 августа с 23.50 до 00.10 возле одного из заведений Калининского района один посетитель толкнул другого. Пострадавший мужчина упал и получил травму головы, а виновник травмы скрылся. Теперь его объявили в уголовный розыск. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области ищет свидетелей и очевидцев инцидента.

Пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение, а сбежавшего объявили в уголовный розыск.

МВД просит возможных свидетелей сообщить о личности и местонахождении подозреваемого по телефонам 8 (383) 232-20-09, 8-913-740-15-13.

Напомним, сегодня новосибирские спасатели вытащили из Оби тонущего пьяного мужчину. 36-летний житель города едва не утонул при попытке доплыть до острова Кораблик.

Также ранее в августе жители Новосибирска перепутали пьяного мужчину с трупом. Как уточнила пресс-служба следственного комитета, мужчина на самом деле жив, но очень пьяный.