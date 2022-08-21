В Новосибирске из автомобиля украли диск с фотографиями ребенка

Фото: «МК в Новосибирске».﻿

Жительница Новосибирска предлагает 10 тысяч рублей за возврат украденного жесткого диска с фотографиями ребенка.

20 августа в Заельцовском парке неизвестные разбили стекло Citroën C4 и похитили из салона сумку с жестким диском. Об этом пострадавшая сообщила редакции «МК в Новосибирске».

Инцидент произошел в период с 18:00 до 18:30. Как сообщает женщина, ее автомобиль стоял на парковке около станции «Спортивная» Детской Железной дороги. Вернувшись к нему, пострадавшая обнаружила разбитое стекло в задней двери и пропавшую черную кожаную сумку.

Единственная ценность в сумке — жесткий диск с коллекцией фотографий ребенка, сделанных с его рождения.

За возврат диска или сумки женщина предлагает вознаграждение в размере 10 000 рублей и просит сообщить о находке по телефону 8- 913-777-21-12.

Напомним, неделю назад мужчина украл картину с Наполеоном в кроссовках из кафе в Новосибирске. Он вынес репродукцию в стиле поп-арт вместе с массивной рамой посреди дня, а персонал и посетители никак на это не отреагировали.

Также 20 августа искитимец украл из дома соседей инструменты и еду на 10 тысяч рублей. Мужчина проник в дом, предположив, что хозяева отлучились. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.