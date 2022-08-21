Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Жители Оби пожаловались на отсутствие парковок на форуме «Армия-2022» под Новосибирском

Фото Жители Оби пожаловались на отсутствие парковок на форуме «Армия-2022» под Новосибирском
Фото Жители Оби пожаловались на отсутствие парковок на форуме «Армия-2022» под Новосибирском

Фото: группа «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте»

Затор на дороге образовался из-за отсутствия парковок на форуме «Армия-2022» под Новосибирском.

В городе Обь Новосибирской области жители пожаловались на отсутствие парковок на форуме «Армия-2022». Об этом сообщила свидетельница затора в группе «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте».

По словам женщины, автомобили, на которых приезжают гости форума, оставляют по дороге к выставке. Причина, якобы, в отсутствии парковок на территории аэродрома.

В прошлые годы выставка включала в себя организованную парковку, сейчас же из-за ее отсутствия посетителям «Армия-2022» в Новосибирской области приходится оставлять личные машины поблизости, блокируя выезды местным жителям.

«Просто три дня ужаса», — комментирует автор видео.

Напомним, международный форум «Армия-2022» проходит с 19 по 21 августа — сегодня последний день выставки.

С пятницы по воскресенье посетители форума могут увидеть военную технику, а также стрелковое оружие и современную экипировку Вооруженных Сил РФ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21984
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
16434
Будет или нет выплата 10000 рублей к школе в 2022: окончательное решение
12854
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
9661
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9388
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
8807
Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022
7645
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября