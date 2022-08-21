Жители Оби пожаловались на отсутствие парковок на форуме «Армия-2022» под Новосибирском

Фото: группа «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте»
Затор на дороге образовался из-за отсутствия парковок на форуме «Армия-2022» под Новосибирском.
В городе Обь Новосибирской области жители пожаловались на отсутствие парковок на форуме «Армия-2022». Об этом сообщила свидетельница затора в группе «Город Обь Онлайн» во «Вконтакте».
По словам женщины, автомобили, на которых приезжают гости форума, оставляют по дороге к выставке. Причина, якобы, в отсутствии парковок на территории аэродрома.
В прошлые годы выставка включала в себя организованную парковку, сейчас же из-за ее отсутствия посетителям «Армия-2022» в Новосибирской области приходится оставлять личные машины поблизости, блокируя выезды местным жителям.
«Просто три дня ужаса», — комментирует автор видео.
Напомним, международный форум «Армия-2022» проходит с 19 по 21 августа — сегодня последний день выставки.
С пятницы по воскресенье посетители форума могут увидеть военную технику, а также стрелковое оружие и современную экипировку Вооруженных Сил РФ.
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