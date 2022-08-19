На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм
БМП, танки и вертолеты показали на форуме «Армия-2022» в Новосибирске.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в Новосибирске с 19 по 21 августа.
С пятницы по воскресенье посетители форума могут увидеть военную технику, а также стрелковое оружие и современную экипировку Вооруженных Сил РФ.
Форум расположен на базе военного аэродрома Толмачево.
Более 50 единиц современной военной техники представлены на выставке. Гости могут осмотреть вблизи многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы С-400 «Триумф», машину дистанционного разминирования «Листва».
На открытии фестиваля выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Напомним, жители и гости Новосибирской области смогут добраться на пригородных поездах на Международный военно-технический форум «Армия-2022».
Также для удобства гостей форума в эти дни запустят дополнительные 10 электричек, которые будут прибывать на остановочную платформу «Аэрофлот».
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