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На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники
Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

БМП, танки и вертолеты показали на форуме «Армия-2022» в Новосибирске.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в Новосибирске с 19 по 21 августа.

С пятницы по воскресенье посетители форума могут увидеть военную технику, а также стрелковое оружие и современную экипировку Вооруженных Сил РФ.

Форум расположен на базе военного аэродрома Толмачево.

Выставка техники

Более 50 единиц современной военной техники представлены на выставке. Гости могут осмотреть вблизи многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы С-400 «Триумф», машину дистанционного разминирования «Листва».

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 2

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 3

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 4

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 5

На открытии фестиваля выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 6

Выставка современной экипировки и стрелкового оружия

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 7

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 8

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 9

Фото На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представили более 50 единиц военной техники 10

Напомним, жители и гости Новосибирской области смогут добраться на пригородных поездах на Международный военно-технический форум «Армия-2022».

Также для удобства гостей форума в эти дни запустят дополнительные 10 электричек, которые будут прибывать на остановочную платформу «Аэрофлот».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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