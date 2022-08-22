Прокуроры пришли в пансионат Новосибирска, где избили 77-летнюю пенсионерку

Фото автора

Сегодня, 22 августа, в Новосибирске началась всесторонняя проверка инцидента с избиением 77-летней бывшей узницы концлагерей. А вот сам пансионат "Южный", который является частным, перешёл на осадное положение.

Инцидент с избиением бывшей узницы концлагерей – 77-летней Валентины произошёл ещё 7 августа, однако сделать его достоянием общественности дочери пенсионерки решили только сейчас.

Как пишут родственники, пенсионерка получила сильный ушиб головы и рук, гематомы на лице, также на шее матери дочки рассмотрели следы пальцев. По их мнению, экс-узницу концлагерей била костылём соседка по палате. При этом дверь она предварительно заблокировала. С их слов, персоналу пришлось, как ОМОНу, прорываться через окно.

«Маму мы забрали домой, и в настоящий момент она находится с нами. Ей больно есть и пить. В пансионате мы выяснили, что избиение постояльцев – не первый случай в комнате №4. Руководство пансионата утверждает, что раньше такого не было, покрывая при этом все неприятности пансионата. Персонал об этом знал, однако осознанно продолжал селить подопечных в эту комнату, что, конечно же, является вопиющей практикой в пансионате. Нам стало известно, что это четвёртый случай избиения подопечных в этой комнате»,

– сделали громкое заявление дочери пострадавшей.

После этого дело взяли на контроль следователи СКР и лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Сотрудников пансионата "Южный" на проспекте Дзержинского заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все – в гости к нам!

Сегодня, 22 августа, на пороге новосибирского пансионата "Южный" пожаловали и следователи, и прокуроры. Делегацию во дворе учреждения встретил корреспондент Сиб.фм.

Персонал радушно открыл дверь гостям, закрытую на ключ от журналистов. Федеральная сеть пансионатов "Южный" – частная, и её отделения есть в других городах России, например, в Нижнем Новгороде.

Это значит, что попасть и проверить условия пребывания могут лишь представители правоохранительных органов и Роспотребнадзор. Пока официальные лица скрылись в недрах двухэтажки, отделанной сайдингом, на пороге показался представитель администрации частного пансионата. Разговор был следующий:

- Я — корреспондент Сиб.фм и пытаюсь добиться комментария по поводу инцидента. Но вы как-то не очень хотите общаться?

- Ну, конечно, это же взаимоотношения двух людей. Понимаете?

- Вы представитель учреждения?

- Да, я представитель учреждения, здесь вы не получите официальный комментарий. Пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы.

- Но вы вот берёте людей на содержание, у вас один избивает другого. Вы считаете, это нормально?

- Это межличностные отношения, межличностный конфликт двух людей!

- Но вы же должны следить за ними? Лежачая бабушка...

- Во всём разберётся тот, кто должен разобраться.

- Но вам же надо было какие-то меры принимать?

- Покиньте территорию частного пансионата. Иначе я сейчас вызову собственников, и они будут решать вопрос о вашем местопребывании.

- С удовольствием, – говорю. – Я буду ждать собственников!

Однако собственники для разговора со СМИ так и не появились, зато на территории парковались машины тех, кто приехал навестить родственников.

Не может быть!

Справедливости ради следует отметить, что опрос родственников подопечных пансионата "Южный" не выявил даже намёка на другие случаи избиения пенсионеров. Дети, внуки, жёны сказали, что условия хорошие. А цена даже немного ниже среднерыночной, несмотря на то, что поднялась до 40 000 рублей в месяц.

"В принципе, у меня муж – ухоженный. Бывает, приходишь, а он – мокрый, но это не зависит от них. Нянечки постоянно ходят! У меня муж на втором этаже лежит, там одна женщина постоянно кричит. Есть там и с деменцией, у которых конкретно гуси летят,

– рассказывает приехавшая к мужу пенсионерка. – Охраны там нет, но дверь закрыта, и просто так туда не попадёшь. Я бы сказала, что здесь 75% – хорошо, 25% – хуже. Я не очень верю в эту историю: нянечки не сидят всё время на месте. Попробуйте такого как мой муж потягать. Я почему отдала его – потому что сорвала ногу. Здесь они его кормят, у нас в палате все адекватные – один лежит слепой, второй – сидит, но не ходит. То, что люди больные – видно, но я агрессии не наблюдала. Я вам про второй этаж могу рассказать".

После разговора пенсионерка пошла внутрь пансионата, но добавила: "в сентябре я его всё равно заберу!" Тем временем, с заднего двора выходит работник учреждения и несёт пакеты с мусором.

- Скажите, а у вас тут правда бабушку побили? – спрашиваю.

- Какую такую бабушку? – отвечает благодушная женщина.

Но уже потом за калиткой одна из сотрудниц украдкой добавляет: "каждые 15 минут — обход! А тут бабка закрылась...." – а через минуту все разбегаются. Видимо, зарплаты в "Южном" хорошие: организация явно дорожит работой и боится её потерять....