Стал известен прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

+27 и облачно: синоптики спрогнозировали, к какой погоде готовиться жителям Новосибирска в День знаний 2022 года.

В 2022 году День знаний выдастся жарким и облачным: такие данные значатся на метеорологическом сервисе Gismeteo.

По информации синоптиков, 1 сентября воздух прогреется до +27 градусов. Повышение температуры будет продолжаться вплоть до конца выходных: 2 и 3 числа дневная температура составит +28 градусов, а 4 сентября увеличится до +31 градуса.

Несмотря на высокую температуру, прогноз на 1 сентября обещает переменную облачность, а вот дальнейшие дни определяются как солнечные.

1 и 2 сентября можно не бояться порывистого ветра, а вот 3 и 4 числа его скорость увеличится до 12-14 метров в секунду.

Как писал Сиб.фм, прогноз сервиса Яндекс.Погода значительно отличается от информации Gismeteo: синоптики Яндекса обещают температуру не выше 17 градусов и пасмурность.

Напомним, недавно Сиб.фм опубликовал полный прогноз погоды на сентябрь 2022 года, основываясь на данных нескольких метеорологических сервисов.