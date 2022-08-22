В Новосибирской области отметили День флага России 22 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске развернули 18-метровый триколор в День флага России.
22 августа в Новосибирске и области началось празднование Дня флага России. Об этом сообщает Шибаева Светлана Семеновна, заместитель министра региональной политики Новосибирской области.
Центральной площадкой для акции «Флаг моего Государства» стала территория у концертного зала ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ». На ней торжественно развернули 18-метровый флаг Российской Федерации и исполнили гимн России.
В праздничных мероприятиях принимают участие ветераны Вооруженных Сил РФ, молодежь, бойцы Росгвардии и отряды спецназа «Ермак», волонтеры и представители Правительства региона.
Как отмечает Светлана Шибаева, на каждой из 35 площадок в муниципальных районах и округах региона для празднования собрались до 10 тысяч человек.
Также на центральной площадке проходит открытие ежегодного конкурса самодеятельности «Солдаты антитеррора».
Напомним, байкерский клуб «Ночные волки» 22 августа проведет патриотический флэшмоб в Новосибирской области.
Кроме того, Путин обратился к россиянам в День Государственного флага 22 августа. В своей речи президент отметил, что впервые российский флаг подняли на военном корабле, после чего он стал неотъемлемой частью российской государственности.
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