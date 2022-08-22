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В школах Новосибирской области 1 сентября исполнят гимн РФ

Фото В школах Новосибирской области 1 сентября исполнят гимн РФ
Фото В школах Новосибирской области 1 сентября исполнят гимн РФ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый учебный год в школах Новосибирска начнется с поднятия флага и исполнения гимна.

В школах Новосибирской области 1 сентября исполнят гимн России. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

По мнению Сергея Федорчука, так школьники будут лучше знать символы государственной власти.

«Любой человек должен уважительно относиться к своей Родине. Уважение к гимну нужно воспитывать. Люди должны привыкнуть к тому, что слушать гимн стоя – это нормально, знать слова гимна – это нормально и петь гимн – это нормально. И защищать Отечество — это нормально», — комментирует министр образования региона.

Также Федорчук отметил, что в школах помимо уроков ОБЖ и труда появился формат «Разговоры о важном», в котором ученикам будут рассказывать о СВО и важности защиты своей страны.

Вести «Разговоры о важном» будут квалифицированные педагоги — как и остальные предметы.

Напомним, ранее заксобрание Новосибирской области рассмотрело программу патриотического воспитания. Уже сейчас в регионе создаются проекты, направленные на сохранение исторической памяти.

Также контрактники из Новосибирской области снялись в патриотическом ролике.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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