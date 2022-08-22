Ведьмины круги нашел грибник в лесу под Новосибирском

Фото: "Грибы и грибные места НСО"
Житель Новосибирска обнаружил в лесу редкие грибы, приносящие счастье
Грибник из Новосибирска обнаружил в лесу "ведьмины грибы", растущие вкруг. Находку он запечатлел на видео и попросил участников паблика "Грибы и грибные места НСО" помочь оценить дикоросы на предмет съедобности.
«Я все понимаю, но такое я первый раз в жизни встречаю. Круг из поганок», — прокомментировал новосибирец.
Любители грибов объяснили в комментариях, что это так называемые ведьмины круги или ведьмины кольца. По мнению некоторых, грибник нашел говорушки, другие говорят, что на видео рядовки.
Знающие люди объясняют, что такие круги образуются из-за по-особенному разрастающегося мицелия — от центра с одинаковой скоростью. Но есть старинная грибная примета: человек, нашедший грибы в ведьминых кругах, станет счастливым.
Жители Новосибирской области часто находят в лесах необычные грибы. Так, на прошлой неделе грибникам попался ядовитый Зуб дьявола, а еще раньше — грибы в виде звезд с уникальными свойствами.
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