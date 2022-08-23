Кировский район стал лидером по числу краж в Новосибирске

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За первое полугодие 2022 года больше всего краж в Новосибирске совершалось в Кировском районе.

С января по июнь 2022 года в Кировском районе Новосибирска зафиксировали 1308 сообщений о кражах. Это на треть больше, чем в любом другом районе города. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

За первое полугодие в Новосибирске совершили более 7000 краж. Это все еще меньше, чем за первую половину 2021 года. Кировский район лидирует по числу обращений с кражами. На втором месте — Октябрьский: 1015 инцидентов. И на третьем месте Октябрьский район: 674 кражи.

Наименьшее число краж пришлось на Советский район Новосибирска: всего 192 заявления. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году (330). Также снизился показатель воровства в Железнодорожном районе: с 400 в 2021 году до 260 в этом.

Напомним, одна из последних наглых краж в Новосибирске — вынос кассы из кафе «Голод» за 20 секунд. Суммарный ущерб с кассовым аппаратом и выручкой составил 24 000 рублей, не учитывая повреждение взломанной двери.

Также у настоятеля прихода Серафима Саровского в Сланцах украли пять крестов на сумму в 600 тысяч рублей. Также батюшка недосчитался 120 тысяч рублей наличными.