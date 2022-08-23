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общество

Курящие девушки подрались с пенсионером в подъезде дома в Новосибирске

Фото Курящие девушки подрались с пенсионером в подъезде дома в Новосибирске
Фото Курящие девушки подрались с пенсионером в подъезде дома в Новосибирске

Фото: группа «МЖК Восточный, Плющихинский»

Две курящие девушки и пенсионер устроили потасовку в подъезде дома в Новосибирске.

В подъезде дома №48 по улице Татьяны Снежиной две курящие девушки и пенсионер устроили драку. Об этом сообщает в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «Вконтакте».

Инцидент произошел 19 августа в 6 часов утра.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина сделал замечание двум девушкам, которые курили на лестничной площадке в подъезде дома. Одна из девушек схватила пенсионера за руку, после чего он ее оттолкнул, а она попыталась пнуть мужчину. Видео заканчивается тем, что мужчина ударил девушку рукой по лицу и сильно толкнул в стену. Как далее развился конфликт, не уточняется.

Ранее сообщалось, что две женщины подрались на проезжей части. Их пытались разнять несколько мужчин и маленький ребенок.

Также прошлой зимой в Новосибирске мужчины подрались за просроченные продукты у мусорных баков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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