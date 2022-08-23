Парень и девушка на мопеде погибли в ДТП с Toyota Vitz в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ночью 23 августа парень и девушка на мопеде погибли в лобовом столкновении с Toyota Vitz в Новосибирске.

23 августа, в 03:40 в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погибли мужчина и женщина на мопеде. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирску.

Напротив дома №228 по улице Кирова мопед с 20-летним парнем и 18-летней девушкой столкнулся с Toyota Vitz под управлением 25-летней женщины. От полученных травм парень и девушка на мопеде скончались на месте. Столкновение было лобовым: у автомобиля сильно повреждена передняя часть корпуса, мопед разбит.

Кто был за рулем мопеда, неизвестно. Правоохранительным органам предстоит выяснить все догадки относительно обстоятельств происшествия.

Напомним, этой же ночью водитель мотоцикла попала в реанимацию после ДТП. Очевидцы утверждают, что в автомобиле находились пьяные мужчина и женщина (женщина — за рулём). Также якобы представители ГАИ ГИБДД лишили водителя прав и сняли номера с автомобиля. Официального комментария от ГИБДД Новосибирской области не поступало.

Также 3 августа сбитый в Новосибирске 29-летний мотоциклист умер, не приходя в сознание. Он скончался после двух недель в коме в Городской клинической больнице №34.