Водитель мотоцикла попала в реанимацию после ДТП в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»
Вечером 22 августа автомобиль врезался в мотоцикл на Ключ-Камышенском Плато в Новосибирске.
22 августа, в 21:20 в Новосибирской области автомобиль врезался в мотоцикл. Водительница мотоцикла получила травмы и находится в реанимации. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».
ДТП случилось напротив дома №14/1 по улице Ключ-Камышенское Плато. Очевидцы утверждают, что в автомобиле находились пьяные мужчина и женщина (женщина — за рулём). Также якобы представители ГАИ ГИБДД лишили водителя прав и сняли номера с автомобиля. Официального комментария от ГИБДД по Новосибирской области не поступало.
На записи камеры наблюдения в верхнем углу заметно, как автомобиль при обгоне мотоцикла цепляет двухколесное транспортное средство.
Напомним, 3 августа сбитый в Новосибирске 29-летний мотоциклист умер в больнице. Он умер после двух недель в коме в Городской клинической больнице №34.
Также в середине августа 16-летний мотоциклист был госпитализирован после ДТП с Land Cruiser. Характер полученных травм пока не известен.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают