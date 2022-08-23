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Водитель мотоцикла попала в реанимацию после ДТП в Новосибирске

Фото Водитель мотоцикла попала в реанимацию после ДТП в Новосибирске
Фото Водитель мотоцикла попала в реанимацию после ДТП в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Вечером 22 августа автомобиль врезался в мотоцикл на Ключ-Камышенском Плато в Новосибирске.

22 августа, в 21:20 в Новосибирской области автомобиль врезался в мотоцикл. Водительница мотоцикла получила травмы и находится в реанимации. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

ДТП случилось напротив дома №14/1 по улице Ключ-Камышенское Плато. Очевидцы утверждают, что в автомобиле находились пьяные мужчина и женщина (женщина — за рулём). Также якобы представители ГАИ ГИБДД лишили водителя прав и сняли номера с автомобиля. Официального комментария от ГИБДД по Новосибирской области не поступало.

На записи камеры наблюдения в верхнем углу заметно, как автомобиль при обгоне мотоцикла цепляет двухколесное транспортное средство.

Напомним, 3 августа сбитый в Новосибирске 29-летний мотоциклист умер в больнице. Он умер после двух недель в коме в Городской клинической больнице №34.

Также в середине августа 16-летний мотоциклист был госпитализирован после ДТП с Land Cruiser. Характер полученных травм пока не известен.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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